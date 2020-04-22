Врач дал рекомендации по профилактике инсульта

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Доктор медицинских наук, невролог Николай Шамалов рассказал, как сохранить здоровье сосудов и уберечь организм от инсульта.
Врач дал рекомендации по профилактике инсульта
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По словам специалиста, в основе профилактики стоит здоровый образ жизни: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый, полноценный сон и отказ от вредных привычек. 

Он отметил, что в ежедневный рацион необходимо включать больше клетчатки, свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. 

Шамалов порекомендовал есть меньше сахара, жирной и жареной пищи, отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения и диетическим сортам мяса.

Эксперт также допустил употребление небольшого количества алкоголя. По его мнению, бокал сухого красного вина полезен для здоровья сосудов.

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