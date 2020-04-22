В «Опоре России» прокомментировали разрешение не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков прокомментировал сообщение о том, что правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.

«Со счётчиками никаких проблем не будет. Да, погрешности нарастают из-за длительной работы, но не настолько, чтобы влиять на количество платежей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Шлеменков также отметил, что в нынешних условиях можно ожидать всплеска активности мошенников, которые попытаются продать фальшивые услуги поверки.

«Если возникают сомнения, то надо звонить в управляющую компанию и узнавать, есть ли такая поверочная компания или нет», — посоветовал он.

Как пояснил эксперт, обычно управляющие и поверочные компании работают в очень тесном контакте.

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов для расчёта оплаты коммунальных услуг, при этом неустойка взыскиваться не будет.

Глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.