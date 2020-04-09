В ОП прокомментировали сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в регионах

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Глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.
В ОП прокомментировали сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в регионах
  • РИА Новости

«Что касается случая в Воронеже, то поезд ушёл. Не имеет права региональный фонд подобные вещи делать», — сказал он в беседе с НСН.

Что касается Усинска, то, по словам Шпектора, нужно видеть платёжки.

«Можете дать рекомендации обратиться на моё имя, я разберусь в этом вопросе», — заявил он.

Шпектор отметил, что, когда установливаются счётчики, это всегда приводит к экономии, а не к увеличению расходов.

Ранее появилась информация, что в Воронеже Фонд капитального ремонта потребовал от жильцов доплат, а в Усинске тепловая компания произвела перерасчёт после установки новых счётчиков в 2019 году.

Эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.

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