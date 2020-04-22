Мишустин оценил ситуацию с обеспечением медиков средствами защиты

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В ряде регионов России складывается непростая ситуация с обеспечением медучреждений средствами индивидуальной защиты и оборудованием в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин оценил ситуацию с обеспечением медиков средствами защиты
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«В ряде субъектов Российской Федерации складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В ходе совещания Мишустин также отметил, что процесс раскассирования средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, идёт недопустимо медленно.

По его словам, в некоторых регионах показатель составляет менее 10%. 

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России 2,3 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии.

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