Мишустин оценил процесс раскассирования средств на борьбу с COVID-19

Процесс раскассирования средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, идёт недопустимо медленно, в ряде регионов показатель составляет менее 10%. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

«Процесс раскассирования доведённых средств идёт недопустимо медленно. В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%», — сказал он.

Председатель правительства призвал «оперативно нарастить темпы».

«Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», — добавил он.

Как напомнил Мишустин, президент давал поручения, а правительство определило срок исполнения — 28 апреля.

«Остаётся меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — подчеркнул он.

В середине апреля Мишустин заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой. Он отмечал, что борьба с вирусом является первостепенной задачей.