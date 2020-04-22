Мишустин оценил процесс раскассирования средств на борьбу с COVID-19
- РИА Новости
«Процесс раскассирования доведённых средств идёт недопустимо медленно. В ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%», — сказал он.
Председатель правительства призвал «оперативно нарастить темпы».
«Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», — добавил он.
Как напомнил Мишустин, президент давал поручения, а правительство определило срок исполнения — 28 апреля.
«Остаётся меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — подчеркнул он.
В середине апреля Мишустин заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой. Он отмечал, что борьба с вирусом является первостепенной задачей.