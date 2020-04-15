Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Число заболевших растёт. Хотя всё больше становится и тех, кто выздоровел», — цитирует ТАСС Мишустина.

При этом глава кабинета отметил, что «система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой».

«Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно распределить их», — подчеркнул премьер.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что более чем в половине российских регионов медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры по борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность. Как отметил глава государства, у регионов «ещё есть запас времени, но этот запас может быстро таять», его нельзя расходовать бездумно. 

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