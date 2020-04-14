Мурашко: медицинская служба мобилизована более чем в 50% регионов

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Более чем в половине российских регионов медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко: медицинская служба мобилизована более чем в 50% регионов
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Следующая контрольная точка, в которой должны оказаться все регионы по полной готовности расчётной мобилизованной медицинской службы, — это 28 апреля. Мы видим, что вот на сегодняшнюю дату уже больше 50% регионов её прошли», — цитирует ТАСС главу Минздрава.

По его словам, есть и такие регионы, где медицинская помощь для пациентов с коронавирусом была развёрнута не полностью или же они медленно движутся к достижению цели.

13 апреля в ходе совещания с президентом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры по борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.

Как отметил глава государства, у регионов «ещё есть запас времени, но этот запас может быстро таять», его нельзя расходовать бездумно. 

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