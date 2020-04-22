Мурашко назвал число тяжёлых пациентов с коронавирусом в России

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В России 2,3 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Мурашко назвал число тяжёлых пациентов с коронавирусом в России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Сегодня под контролем медицинских работников в стационарах находится более 45 тыс. пациентов, в том числе более двух тысяч детей. Среди госпитализированных тяжёлых пациентов тех, кто получает лечение с коронавирусной инфекцией, — 2,3 тыс., в том числе на искусственной вентиляции лёгких находятся более 1,3 тыс. пациентов», — сказал министр.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. 

Согласно данным на 22 апреля, в России выявлено 57 999 случаев заражения COVID-19, 4420 человек выздоровели, 513 — скончались. 

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 31981, Подмосковье — 6590, Петербурге — 2267.

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