Более 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице

Более 14 тыс. москвичей признаны безработными и получают пособия по безработице по введённой в конце марта упрощённой схеме. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«С 30 марта по поручению мэра Москвы введён упрощённый порядок признания безработных, вся служба занятости переведена на дистанционный формат работы. На данный момент 17,9 тыс. москвичей признаны безработными, из них более 14 тыс. уже получают пособие», — говорится в сообщении Telegram.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции.

На эти цели выделено 2,1 трлн рублей в рамках двух пакетов.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выплате москвичам компенсации в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19.