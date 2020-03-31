Более десяти тысяч заявок на пособия по безработице получено в Москве

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Более 10 тыс. человек обратились за выплатой пособия по безработице в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Более десяти тысяч заявок на пособия по безработице получено в Москве
  • РИА Новости

«Мы видим, что количество обращений растёт. Уже сегодня получили почти 10 тыс. заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тыс. человек за сутки», — приводит её слова оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

По словам Раковой, ситуация с COVID-19 может создать трудности с поиском работы. Кроме того, не исключается вариант с сокращением персонала в компаниях из сервисных индустрий.

«Именно поэтому мы приняли решение поддержать людей, ситуация у которых с работой изменилась из-за эпидемии коронавируса», — заявила заммэра.

Ранее сообщалось, что безработным жителям Москвы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19.

В столице с 30 марта введён домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

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