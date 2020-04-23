Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

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Николай Соколов
В начале 2020 года самую высокую зарплату в Москве получали специалисты финансово-страховой отрасли. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, с которыми ознакомился RT.
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В январе этого года средняя зарплата специалистов в этой сфере составила 160,5 тыс. рублей.

На втором месте — зарплата работников в сфере информации и связи (130,6 тыс. рублей).

Также высокие зарплаты отмечены в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха (106,9 тыс. рублей), а также профессиональной, научной и технической деятельности (106 тыс. рублей) и образования (89,3 тыс. рублей).

Меньше остальных в январе этого года в Москве зарабатывали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (42,3 тыс. рублей), а также занятые в таких сферах, как строительство (59,2 тыс. рублей), оказание прочих видов услуг (59,8 тыс. рублей), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (60,1 тыс. рублей) и административная работа (63,5 тыс. рублей). 

Ранее опрос показал, какую зарплату хотели бы получать россияне. Выяснилось, что большинство респондентов рассчитывают на зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц. 

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