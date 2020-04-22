Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это скорее следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодёжь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали», — отметил Семёнов.

По его словам, итальянцы «очень общительные», и они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер.

Он подчеркнул, что если у большинства пациентов 18—40 лет заболевание проходит благополучно, то у 80-летних это очень опасно.

Ранее стало известно, что за сутки в России было зарегистрировано 5642 случая заражения коронавирусом, более 45% из них — без симптомов. Общее число инфицированных достигло 52 763.