Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Короткая ссылка
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«Невысокая доля возрастных пациентов в наших больницах — это скорее следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодёжь. В Италии с изоляцией откровенно опоздали», — отметил Семёнов.

По его словам, итальянцы «очень общительные», и они слишком долго раскачивались с введением карантинных мер.

Он подчеркнул, что если у большинства пациентов 18—40 лет заболевание проходит благополучно, то у 80-летних это очень опасно.

Ранее стало известно, что за сутки в России было зарегистрировано 5642 случая заражения коронавирусом, более 45% из них — без симптомов. Общее число инфицированных достигло 52 763.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить