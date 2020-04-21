Главный пульмонолог Минздрава оценил тестирование на антитела к коронавирусу

Главный пульмонолог Минздрава член-корреспондент РАН профессор Сергей Авдеев оценил тестирование на антитела к коронавирусу.

«Благодаря проведённому тестированию на антитела мы просто будем знать более точную картину заболеваемости коронавирусной инфекцией. То есть это поможет понять масштабы борьбы, насколько силён иммунитет», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, также можно будет говорить о более подходящих донорах для забора плазмы среди переболевших.

Как пояснил Авдеев, антитела выздоровевших пациентов будут в плазме крови переливать больным тяжёлой формой инфекции, что позволит их организму более эффективно бороться с вирусом.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.