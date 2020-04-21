Главный пульмонолог Минздрава оценил тестирование на антитела к коронавирусу

Короткая ссылка
Главный пульмонолог Минздрава член-корреспондент РАН профессор Сергей Авдеев оценил тестирование на антитела к коронавирусу.
Главный пульмонолог Минздрава оценил тестирование на антитела к коронавирусу
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Благодаря проведённому тестированию на антитела мы просто будем знать более точную картину заболеваемости коронавирусной инфекцией. То есть это поможет понять масштабы борьбы, насколько силён иммунитет», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, также можно будет говорить о более подходящих донорах для забора плазмы среди переболевших.

Как пояснил Авдеев, антитела выздоровевших пациентов будут в плазме крови переливать больным тяжёлой формой инфекции, что позволит их организму более эффективно бороться с вирусом.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить