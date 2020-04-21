В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

Короткая ссылка
В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Валентин Коновалов.
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

«В Хакасии скончался пациент с диагнозом COVID-19. Женщина 55 лет скончалась сегодня ночью», — сообщил Коновалов.

Он рассказал, что «она имела тяжёлую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета, длительное время проходила лечение от тяжёлой болезни».

Ранее стало известно, что за сутки в России было зарегистрировано 5642 случая заражения коронавирусом, более 45% из них — без симптомов. 

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить