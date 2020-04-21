В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Валентин Коновалов.

«В Хакасии скончался пациент с диагнозом COVID-19. Женщина 55 лет скончалась сегодня ночью», — сообщил Коновалов.

Он рассказал, что «она имела тяжёлую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета, длительное время проходила лечение от тяжёлой болезни».

Ранее стало известно, что за сутки в России было зарегистрировано 5642 случая заражения коронавирусом, более 45% из них — без симптомов.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.