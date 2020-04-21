В 78 регионах России зафиксированы новые заражения коронавирусом
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- РИА Новости
Как сообщалось, в Москве выявлено 3083 случая, в Московской области — 718, в Санкт-Петербурге — 127, в Нижегородской области — 101.
Также 84 случая выявлено в Свердловской области, 75 заражений зафиксировано в Тульской области, 74 — в Республике Башкортостан.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.