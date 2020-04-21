В 78 регионах России зафиксированы новые заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявлены в 78 регионах России. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Как сообщалось, в Москве выявлено 3083 случая, в Московской области — 718, в Санкт-Петербурге — 127, в Нижегородской области — 101.

Также 84 случая выявлено в Свердловской области, 75 заражений зафиксировано в Тульской области, 74 — в Республике Башкортостан.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.