Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

«Самый низкий показатель распространённости на 100 тыс. жителей — в Кемеровской области», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, в числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 на российской территории.

По её словам, уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, однако распространение COVD-19 продолжается.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.