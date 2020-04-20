Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
  • РИА Новости

«Самый низкий показатель распространённости на 100 тыс. жителей — в Кемеровской области», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, в числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 на российской территории.

По её словам, уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, однако распространение COVD-19 продолжается.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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