В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 на российской территории.
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

Как она отметила РИА Новости, уровень смертности от коронавируса в России очень низкий, однако распространение COVD-19 продолжается.

«Хотя в России очень низкий уровень смертности, за последнюю неделю общее число случаев заболевания в стране возросло. Во многих регионах это спорадические случаи, но тем не менее это также означает, что гораздо большая популяция подвергается риску», — сказала она.

15 апреля в ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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