В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и ряде других стран.
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге.

Он сообщил, что в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии, Италии, Испании и Франции, отмечается положительная динамика. 

При этом Клюге отметил, что «скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию».

По его словам, следующие недели будут критически важными для Европы.

Ранее в ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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