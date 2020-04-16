В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге.
Он сообщил, что в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии, Италии, Испании и Франции, отмечается положительная динамика.
При этом Клюге отметил, что «скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию».
По его словам, следующие недели будут критически важными для Европы.
Ранее в ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.