Инфекционист рассказал, когда будет пик заражения COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России наступит через полтора-два месяца — в июне-июле.

«Каждый день мы видим всё большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — приводит РИА Новости слова Малышева.

Он отметил, что, по мнению экспертов, через полтора-два месяца после того, как в России будет достигнут пик заболевания, «будет снижение».

Ранее в ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.