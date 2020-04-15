В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Короткая ссылка
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
  • РИА Новости

«Эпидемиологическая линия показывает, что это ещё фаза роста, к сожалению… На этой неделе ещё будет рост (числа заражённых в России. —  RT)», — сказала она.

Ранее Вуйнович отметила, что пик эпидемии коронавируса в России пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку.

Согласно оперативным данным на 15 апреля, в России за сутки выявили 3388 случаев заражения коронавирусом, за всё время по стране зафиксировано 24 490 случаев, 1986 человек выздоровели, 198 — скончались. 

Больше всего диагнозов поставлено в Москве — 14 776, Московской области — 2587 и Санкт-Петербурге — 929.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить