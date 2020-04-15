В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Эпидемиологическая линия показывает, что это ещё фаза роста, к сожалению… На этой неделе ещё будет рост (числа заражённых в России. — RT)», — сказала она.

Ранее Вуйнович отметила, что пик эпидемии коронавируса в России пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку.

Согласно оперативным данным на 15 апреля, в России за сутки выявили 3388 случаев заражения коронавирусом, за всё время по стране зафиксировано 24 490 случаев, 1986 человек выздоровели, 198 — скончались.

Больше всего диагнозов поставлено в Москве — 14 776, Московской области — 2587 и Санкт-Петербурге — 929.