В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Как она отметила в беседе с РИА Новости, пик эпидемии коронавируса на территории России пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку.

По её словам, всё зависит от масштабности мер и соблюдения социальной дистанции.

«Чем скорее будет введена социальная дистанция и чем лучше будет она соблюдаться, чем быстрее будут выявляться случаи заболевания и чем лучше будет изоляция заболевших... тем быстрее мы увидим снижение числа инфицированных», — пояснила Вуйнович.

Вместе с этим она подчеркнула важность ношения медицинских масок и соблюдения правил гигиены.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Согласно последним данным, в России число подтверждённых случаев коронавируса достигло 18 328.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.