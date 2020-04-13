В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
- РИА Новости
Как она отметила в беседе с РИА Новости, пик эпидемии коронавируса на территории России пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку.
По её словам, всё зависит от масштабности мер и соблюдения социальной дистанции.
«Чем скорее будет введена социальная дистанция и чем лучше будет она соблюдаться, чем быстрее будут выявляться случаи заболевания и чем лучше будет изоляция заболевших... тем быстрее мы увидим снижение числа инфицированных», — пояснила Вуйнович.
Вместе с этим она подчеркнула важность ношения медицинских масок и соблюдения правил гигиены.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в стране.
Согласно последним данным, в России число подтверждённых случаев коронавируса достигло 18 328.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.