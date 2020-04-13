В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Короткая ссылка
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
  • РИА Новости

Как она отметила в беседе с РИА Новости, пик эпидемии коронавируса на территории России пройдёт скорее, если удастся остановить его передачу от человека к человеку.

По её словам, всё зависит от масштабности мер и соблюдения социальной дистанции. 

«Чем скорее будет введена социальная дистанция и чем лучше будет она соблюдаться, чем быстрее будут выявляться случаи заболевания и чем лучше будет изоляция заболевших... тем быстрее мы увидим снижение числа инфицированных», — пояснила Вуйнович.

Вместе с этим она подчеркнула важность ношения медицинских масок и соблюдения правил гигиены.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Согласно последним данным, в России число подтверждённых случаев коронавируса достигло 18 328.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить