В Удмуртии планируют открыть два обсерватора

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что приезжие с симптомами коронавируса просят организовать обсерватор, где можно было бы находиться до получения результатов теста на COVID-19.
В Удмуртии планируют открыть два обсерватора
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Udm-info.ru.

«До понедельника мы развернём два обсерватора. Один будет точно в черте Ижевска. Возможно, мы поместим туда бессимптомных больных, у которых выявлен коронавирус», — сказал глава региона.

Также стало известно, что в больницах Карелии временно не проводят плановые операции и госпитализации. Исключение сделано для пациентов с онкологией, передаёт Karelinform.ru со ссылкой на республиканский Минздрав.

Такое решение принято на время противоэпидемических мер, связанных с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса.

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