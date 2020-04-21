В Удмуртии планируют открыть два обсерватора
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- РИА Новости
Об этом сообщает Udm-info.ru.
«До понедельника мы развернём два обсерватора. Один будет точно в черте Ижевска. Возможно, мы поместим туда бессимптомных больных, у которых выявлен коронавирус», — сказал глава региона.
Также стало известно, что в больницах Карелии временно не проводят плановые операции и госпитализации. Исключение сделано для пациентов с онкологией, передаёт Karelinform.ru со ссылкой на республиканский Минздрав.
Такое решение принято на время противоэпидемических мер, связанных с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса.