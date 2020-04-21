Больница в Приморье частично закрыта на карантин из-за коронавируса

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Урологическое и хирургическое отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыты на карантин из-за заражения коронавирусной инфекцией нескольких пациентов и медицинских работников, сообщили в правительстве Приморского края.

«Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрыты на карантин из-за коронавируса — урологическое и хирургическое... накануне здесь выявлены несколько пациентов и медработников с положительным результатом теста на COVID-19», — заявили в пресс-службе.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора устанавливают контактных лиц заражённых пациентов и медперсонала.

Ранее сообщалось, что материалы по заражению коронавирусной инфекцией 78 пациентов и медиков в Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге передали для проверки в прокуратуру и Следственный комитет.

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