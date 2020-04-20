На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице

Материалы по заражению коронавирусной инфекцией в Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге переданы для проверки в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков.

Он отметил, что, поскольку речь идёт о нанесении вреда здоровью, здесь будет «ответственность самого широкого профиля».

«Все те, кто виноват в этой ситуации, начиная от администраторов и заканчивая конкретными виновными, будут нести достаточно жёсткое наказание», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.

«Уже установлено, что основной причиной послужило поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе своей ежедневной деятельности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что больницу закрыли на карантин. По данным властей, у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно, только один человек находится в тяжёлом состоянии.