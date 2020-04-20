В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу из-за коронавируса

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В Екатеринбурге закрыли на карантин городскую больницу №1, так как у 78 пациентов и врачей предварительно нашли коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram.

«В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области»... Медучреждение закрыто на карантин», — написал он.

Куйвашев добавил, что у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится в тяжёлом состоянии.

Предполагается, что источником распространения коронавируса в больнице стал врач, который заразился от соседки.

«Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — отметил губернатор.

По его словам, планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые откроют специально для них. Такое решение позволит купировать распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что более десяти крупных больниц в Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за пациентов, у которых обнаружили либо подозревают коронавирус.

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