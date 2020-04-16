В Башкирии несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса
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- РИА Новости
«В Республиканской онкологической клинике закрыты на карантин два отделения. Из районных больниц это центральные больницы Бирска и Октябрьска. В Стерлитамаке закрыты городские клинические больницы №1 и №2. Также закрыты центральные больницы городов Ишимбай и Салават», — цитирует РИА Новости Изикаева.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии 191 заболевший короновирусом, пять человек скончались.