В Башкирии несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса

Более десяти крупных больниц в Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за пациентов, у которых обнаружили либо подозревают коронавирус, заявил представитель Роспотребнадзора по региону Венер Изикаев.

«В Республиканской онкологической клинике закрыты на карантин два отделения. Из районных больниц это центральные больницы Бирска и Октябрьска. В Стерлитамаке закрыты городские клинические больницы №1 и №2. Также закрыты центральные больницы городов Ишимбай и Салават», — цитирует РИА Новости Изикаева.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии 191 заболевший короновирусом, пять человек скончались.