В Башкирии несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса

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Более десяти крупных больниц в Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за пациентов, у которых обнаружили либо подозревают коронавирус, заявил представитель Роспотребнадзора по региону Венер Изикаев.
В Башкирии несколько больниц закрыты на карантин из-за коронавируса
  • © Вадим Брайдов
  • РИА Новости

«В Республиканской онкологической клинике закрыты на карантин два отделения. Из районных больниц это центральные больницы Бирска и Октябрьска. В Стерлитамаке закрыты городские клинические больницы №1 и №2. Также закрыты центральные больницы городов Ишимбай и Салават», — цитирует РИА Новости Изикаева.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии 191 заболевший короновирусом, пять человек скончались.

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