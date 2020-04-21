В Кировской области на горячее питание для школьников выделят почти 220 млн рублей

С 1 сентября в государственных и муниципальных школах Кировской области ученики с первого по четвёртый класс будут получать бесплатное горячее питание. На эти цели в 2020 году региону выделят из федерального бюджета 218,8 млн рублей.

РИА Новости