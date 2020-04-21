В Кировской области на горячее питание для школьников выделят почти 220 млн рублей

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С 1 сентября в государственных и муниципальных школах Кировской области ученики с первого по четвёртый класс будут получать бесплатное горячее питание. На эти цели в 2020 году региону выделят из федерального бюджета 218,8 млн рублей.
В Кировской области на горячее питание для школьников выделят почти 220 млн рублей
  • РИА Новости

Как передаёт kirov-portal.ru, за счёт областного бюджета должны быть отремонтированы столовые в 19 школах.

Министр финансов региона Лариса Маковеева рассказала, что в 2021 и 2022 годах регион получит на горячее питание начальных классов по 569 млн рублей из федерального бюджета.

Предусмотрено софинансирование: из областного бюджета 15%, из местных — 5%.

Депутаты заксобрания приняли соответствующие изменения в бюджет региона.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обсудили работу образовательных учреждений.

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