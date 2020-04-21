В Кировской области на горячее питание для школьников выделят почти 220 млн рублей
- РИА Новости
Как передаёт kirov-portal.ru, за счёт областного бюджета должны быть отремонтированы столовые в 19 школах.
Министр финансов региона Лариса Маковеева рассказала, что в 2021 и 2022 годах регион получит на горячее питание начальных классов по 569 млн рублей из федерального бюджета.
Предусмотрено софинансирование: из областного бюджета 15%, из местных — 5%.
Депутаты заксобрания приняли соответствующие изменения в бюджет региона.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде обсудили работу образовательных учреждений.