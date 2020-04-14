В Калининграде обсудили работу образовательных учреждений

На оперативном онлайн-совещании в Калининграде под председательством главы города Алексея Силанова обсудили работу образовательных учреждений.

Об этом сообщает издание «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как заявила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова, с 6 апреля организовано дистанционное обучение. На сайтах всех образовательных учреждений опубликованы телефоны горячей линии.

На прошлой неделе организовали выдачу продуктовых наборов детям, имеющим право на бесплатное питание и получавшим его во время обучения в муниципальных общеобразовательных организациях.

Кроме того, организована работа дежурных групп на базе четырёх дошкольных учреждений. В ближайшее время группы появятся ещё в одном детсаду. Их общее количество составит 16.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге в рамках акции #НеКаникулы общественные организации, представители социально ответственного бизнеса и частные лица помогли школьникам и студентам, не имеющим планшетов для дистанционного обучения. Собрано и передано более 5 тыс. устройств, сообщает издание «Невские новости».

«Всего за несколько дней на горячую линию комитета по образованию поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения», — заявила глава комитета Жанна Воробьёва.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае запустили горячую линию по вопросам дистанционного обучения.