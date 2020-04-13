В Краснодарском крае запустили горячую линию по вопросам дистанционного обучения

В Краснодарском крае заработала горячая линия по вопросам дистанционного обучения.

Об этом информирует интернет-издание argumenti.ru.

Как заявили в региональном Министерстве образования, науки и молодёжной политики, родители могут сообщить о проблемах с организацией удалённого обучения.

«Каждый конкретный случай будет рассмотрен, а заявители получат информацию о принятых мерах», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.