В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

«У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства. Как указывается, при дальнейшем тестировании пробы «ещё 55 курсантов других факультетов дали положительный результат». Состояние инфицированных оценивается как нормальное, симптоматических проявлений заболевания не наблюдается. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией.