В России рассказали об особенности очагов коронавируса в стране

Замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал об особенности очагов коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он отметил во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, что 64% очагов коронавирусной инфекции в России приходится на медицинские учреждения.

«Татьяна Алексеевна (Голикова. — RT) сказала, что к настоящему моменту 285 очагов коронавирусной инфекции (в России. — RT) и, к сожалению, 64% приходится на медицинские учреждения», — сказал Горелов.

По его словам, это говорит о малой настороженности и недопонимании медработниками того, что пациент с бессимптомной формой коронавирусной инфекции может поступить в учреждение любого уровня.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.