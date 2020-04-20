В России рассказали об особенности очагов коронавируса в стране
- РИА Новости
Он отметил во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, что 64% очагов коронавирусной инфекции в России приходится на медицинские учреждения.
«Татьяна Алексеевна (Голикова. — RT) сказала, что к настоящему моменту 285 очагов коронавирусной инфекции (в России. — RT) и, к сожалению, 64% приходится на медицинские учреждения», — сказал Горелов.
По его словам, это говорит о малой настороженности и недопонимании медработниками того, что пациент с бессимптомной формой коронавирусной инфекции может поступить в учреждение любого уровня.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.