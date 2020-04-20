Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, пик можно будет фиксировать, если несколько дней подряд количество новых заболевших станет держаться на определённом уровне, но существенной тенденции к росту не будет отмечаться.

Как отметил эксперт, после фиксации пика начнётся период плато, который также следует учитывать.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал данные об увеличении числа россиян, которые переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.

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