В Минздраве Кубани назвали обычной практикой пошив бахил медперсоналом

Пошив масок и бахил младшим медперсоналом на Кубани является обычной практикой. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в ходе видеоселекторного совещания отметила отсутствие бахил в некоторых больницах региона и упрекнула руководителей медучреждений в том, что они не обеспечивают их пошив.

«В отношении выложенного в социальные сети отрывка из проведённого видеоселекторного совещания Игнатенко поясняем… что излишне эмоциональная речь заместителя на селекторе была вызвана искренней тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

В ведомстве уточнили, что не занимаются закупками средств индивидуальной защиты для больниц, а выделяют деньги на их покупку на основании заявок медучреждений.

«Пошив отдельных элементов СИЗ — марлевых масок, тканевых бахил — всегда являлся обычной практикой медучреждений и входит в обязанности младшего медицинского персонала», — заявили в местном Минздраве.

В начале апреля сообщалось, что российские текстильные и швейные предприятия активно переходят на пошив медицинских масок и комбинезонов.