В Минпромторге рассказали о ситуации с производством медицинских масок
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- РИА Новости
Как он заявил на заседании координационного совета по промышленности, которое было посвящено производству средств индивидуальной защиты и медизделий, в настоящий момент объём суточного производства защитных масок в России составляет более 8 млн штук.
«Одних только масок сейчас производится более 8 млн в сутки, и это уже больше, чем то, что мы обещали выпустить к концу месяца», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила пользу от ношения масок на улице.
17 апреля URA.RU писало, что на Урале пресекли вывоз из страны 27 тонн масок, бахил и перчаток.