В Минпромторге рассказали о ситуации с производством медицинских масок

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, как обстоит ситуация в стране с производством медицинских масок.

Как он заявил на заседании координационного совета по промышленности, которое было посвящено производству средств индивидуальной защиты и медизделий, в настоящий момент объём суточного производства защитных масок в России составляет более 8 млн штук.

«Одних только масок сейчас производится более 8 млн в сутки, и это уже больше, чем то, что мы обещали выпустить к концу месяца», — цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила пользу от ношения масок на улице.

17 апреля URA.RU писало, что на Урале пресекли вывоз из страны 27 тонн масок, бахил и перчаток.