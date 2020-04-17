В ВОЗ оценили пользу от ношения масок на улице

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила пользу от ношения масок на улице.

«Здоровым людям носить маску следует, если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-19. Если вы подозреваете, что инфицированы или у вас есть симптомы, носите маску. Это защитит окружающих вас людей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, не следует также забывать про антисептики и мыло.

Также Вуйнович советует ознакомиться с правилами использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.