В ВОЗ оценили пользу от ношения масок на улице

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила пользу от ношения масок на улице.
В ВОЗ оценили пользу от ношения масок на улице
  • РИА Новости

«Здоровым людям носить маску следует, если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-19. Если вы подозреваете, что инфицированы или у вас есть симптомы, носите маску. Это защитит окружающих вас людей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, не следует также забывать про антисептики и мыло.

Также Вуйнович советует ознакомиться с правилами использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.

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