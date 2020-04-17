На Урале пресекли вывоз 27 тонн масок, бахил и перчаток

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Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора заявил, что сотрудники ведомства пресекли вывоз 27 тонн средств индивидуальной защиты. Груз задержали на границе с Казахстаном.
На Урале пресекли вывоз 27 тонн масок, бахил и перчаток
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Задержано 12 транспортных средств, в которых находились средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, бахилы, дезсредства», — сказал Чмора.

По его словам, практика первых дел показывает, что суды преимущественно принимают решения о конфискации и передаче такого товара в медицинские учреждения.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с НСН оценил пользу от ношения масок на улице.

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