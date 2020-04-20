В Москве за два дня выявили 55 нарушителей обязательной самоизоляции

В Москве в выходные дни — 18 и 19 апреля — с помощью технических средств выявлено 55 случаев нарушений обязательной самоизоляции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

«Техническими средствами фото- и видеофиксации за прошедшие выходные было установлено 55 нарушений режима самоизоляции. Это граждане, заражённые коронавирусом и переносящие заболевание в лёгкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире», — сказал он.

Данчиков отметил, что действия нарушителей «подвергли серьёзной опасности» здоровье соседей и окружающих.

«Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 145 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет», — отметил специалист.

Кроме того, Данчиков заявил, что с начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение введённых мер.