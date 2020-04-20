В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

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С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
  • РИА Новости

По его словам, за последние выходные за «нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований» полицией было составлено почти 3 тыс. протоколов.

«Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей», — сказал Данчиков.

Он добавил, что в прошедшие выходные число нарушений сократилось на 25% относительно предыдущей недели.

Данчиков рассказал, что в городе работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Все они, по его словам, патрулируют улицы, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, а также составляют протоколы в случае выявления нарушений ограничений передвижения по Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, которые были приняты в столице в связи с распространением COVID-19, достаточными на данном этапе.

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