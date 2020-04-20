В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

По его словам, за последние выходные за «нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований» полицией было составлено почти 3 тыс. протоколов.

«Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей», — сказал Данчиков.

Он добавил, что в прошедшие выходные число нарушений сократилось на 25% относительно предыдущей недели.

Данчиков рассказал, что в городе работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Все они, по его словам, патрулируют улицы, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, а также составляют протоколы в случае выявления нарушений ограничений передвижения по Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, которые были приняты в столице в связи с распространением COVID-19, достаточными на данном этапе.