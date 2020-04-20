В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
- РИА Новости
По его словам, за последние выходные за «нарушение ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований» полицией было составлено почти 3 тыс. протоколов.
«Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей», — сказал Данчиков.
Он добавил, что в прошедшие выходные число нарушений сократилось на 25% относительно предыдущей недели.
Данчиков рассказал, что в городе работают более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Все они, по его словам, патрулируют улицы, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, а также составляют протоколы в случае выявления нарушений ограничений передвижения по Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ограничительные меры, которые были приняты в столице в связи с распространением COVID-19, достаточными на данном этапе.