В Рязанской области скончались два пациента с коронавирусом

В Рязанской области скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«По сообщению оперативной группы правительства региона, скончались мужчина 67 лет с диагнозом «пневмония» и женщина 51 года. Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительные результаты теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

По последним данным, в регионе наличие коронавирусной инфекции выявлено у 289 человек.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения COVID-19.