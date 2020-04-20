В Рязанской области скончались два пациента с коронавирусом

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В Рязанской области скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Рязанской области скончались два пациента с коронавирусом
  • globallookpress.com

«По сообщению оперативной группы правительства региона, скончались мужчина 67 лет с диагнозом «пневмония» и женщина 51 года. Причины смерти будут установлены после вскрытия. Оба пациента имели положительные результаты теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

По последним данным, в регионе наличие коронавирусной инфекции выявлено у 289 человек.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 4268 новых случаев заражения COVID-19.

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