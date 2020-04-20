Диетолог предупредила об опасности интервального голодания на фоне коронавируса

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Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша предупредила о возможной опасности перехода на интервальное голодание на фоне коронавируса.
Диетолог предупредила об опасности интервального голодания на фоне коронавируса
  • Pixabay

По словам диетолога, выдерживать интервальное голодание непросто, поэтому подавляющее большинство людей, как правило, срываются с режима.

«Состояние голодания для нашего организма — это всегда стресс. А стресс — это один из основных факторов, которые угнетают иммунитет. В условиях пандемии коронавируса различные эксперименты с интервальным голоданием крайне опасны», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».

Она также отметила, что реклама в интернете и соцсетях, согласно которой интервальное голодание помогает в профилактике онкологии и замедляет процессы старения, не подтверждена достоверными исследованиями.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как правильно питаться после окончания поста.

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