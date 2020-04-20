В Союзе дачников оценили возможные поправки касательно соседских прав

Первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.

«Фактически соседские права возникают в тот момент, когда владельцы земельных участков начинают их освоение. Законодательные нормы постоянно совершенствуются, в том числе по итогам формирования судебной практики. Споры между соседями возникают очень часто: тень от забора или снег с крыши строения, дым от шашлыков», — отметил он.

По его словам, есть как реальные проблемы, так и надуманные.

«Более трети споров в судах связаны с границами земельных участков, а каждый десятый — с землепользованием. Во многих СНТ не соблюдались правила, в результате чего дома стоят ближе 3 м от границ участков, а высокорослые деревья — ближе 4 м от соседей», — пояснил он.

По словам Чаплина, раньше многие вопросы не регламентировались, что «вызывало много судебных споров».

«Теперь часть этих вопросов будет упорядочена», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.

Парламентарий пояснил, что воздействие газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации с соседнего участка не должно превышать установленные нормативы.

Он уточнил, что в случае превышения соседи могут потребовать устранить нарушения.