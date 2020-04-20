В Госдуме поддержали возможные поправки касательно соседских прав

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.
В Госдуме поддержали возможные поправки касательно соседских прав
  • РИА Новости

«На самом деле отсутствие соседского права очень часто является камнем преткновения в вопросах, которые невозможно разрешить через Земельный кодекс. Конечно, очень не хватает этого соседского права. Очень много обращений, споров и земельного характера, и использования общей собственности и воды... Этих вопросов огромное количество», — подчеркнул депутат. 

При этом Николаев отметил, что предложение требует «взвешенного и грамотного подхода судебной системы».

«Мы прекрасно понимаем, что соседские отношения — это отношения человеческие. Конечно, это очень важно, актуально и требует широчайшего обсуждения. Что касается традиций, у нас огромная страна, здесь есть региональные особенности. Это колоссальная работа, которая нужна, не надо торопиться, чтобы дров не наломать», — заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.

Парламентарий пояснил, что воздействие газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации с соседнего участка не должно превышать установленные нормативы.

Он уточнил, что в случае превышения соседи могут потребовать устранить нарушения.

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