В Госдуме рассказали о поправках касательно соседских прав
«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — цитирует «Российская газета» Крашенинникова.
Парламентарий пояснил, что воздействие газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации с соседнего участка не должно превышать установленные нормативы.
Он уточнил, что в случае превышения соседи могут потребовать устранить нарушения.
Ранее депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачёва предложила на время действия режима самоизоляции внести поправки в краевой закон и более жёстко регламентировать время, когда можно нарушать режим тишины.