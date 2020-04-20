В Госдуме рассказали о поправках касательно соседских прав

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», — цитирует «Российская газета» Крашенинникова.

Парламентарий пояснил, что воздействие газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации с соседнего участка не должно превышать установленные нормативы.

Он уточнил, что в случае превышения соседи могут потребовать устранить нарушения.

Ранее депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачёва предложила на время действия режима самоизоляции внести поправки в краевой закон и более жёстко регламентировать время, когда можно нарушать режим тишины.