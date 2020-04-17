В Приморье предложили регламентировать время проведения шумных работ

Депутат законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачёва предложила на время действия режима самоизоляции внести поправки в краевой закон и более жёстко регламентировать время, когда можно нарушать режим тишины.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«После введения режима самоизоляции ко мне в депутатскую приёмную начали поступать жалобы людей на шумных соседей. То есть многие решили воспользоваться этим временем и закончить либо сделать ремонт. Однако проблема в том, что работы идут днями напролёт, до позднего вечера, а в отдельных случаях и в ночное время, и создают шум от использования ремонтного оборудования», — пояснила Юлия Толмачёва.

В этой связи она предложила установить дополнительные ограничения, связанные с запретом нарушения тишины и покоя граждан в определённые временные периоды.

По её словам, принятие закона обеспечит создание благоприятных условий для пребывания жителей региона в режиме самоизоляции.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе ужесточили требования к проведению ремонтных работ из-за ситуации с коронавирусом.