Врач дала рекомендации беременным на фоне коронавируса

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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева дала рекомендации беременным на фоне ситуации с коронавирусом.
Врач дала рекомендации беременным на фоне коронавируса
  • Pixabay

По её словам, во время пандемии COVID-19 женщинам, ожидающим ребёнка, следует проявлять особую осторожность.

«Угроза серьёзная абсолютно для всех, а для беременных — в ещё большей мере. Беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», — пояснила она в беседе с радио Sputnik.

Любовь Ерофеева рекомендовала беременным находиться дома и исключить все социальные контакты.

При этом она посоветовала ежедневно проходить по квартире 10 тыс. шагов, замеряя их при помощи смартфона или шагомера, а также читать интересную литературу и общаться по телефону с приятными людьми.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Марк Курцер оценил опасность коронавирусной инфекции COVID-19 для беременных.

17 апреля, как сообщало издание kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика распространения коронавируса в России.

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