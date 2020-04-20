В Кузбассе из-за ситуации с COVID-19 ужесточён режим

В Кемеровской области введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в районе Мысков, Краснобородском и Беловском городском округе приостановлена работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов.

Также по всему региону переходят на 14-дневный режим работы с обследованием на коронавирус сотрудников, имеющих признаки ОРВИ, учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

Ранее стало известно, что жителям Кемеровской области запрещён выезд из региона по личным нуждам.