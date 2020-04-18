В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

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У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
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«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, ещё порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших ещё вырастет», — приводятся на сайте регионального правительства слова руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова.

Ранее сообщалось, что у сотрудника медучреждения выявили заражение COVID-19. В связи с этим психонаркологическое отделение закрыли на карантин.

17 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране ещё не пройден.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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