В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
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«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, ещё порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших ещё вырастет», — приводятся на сайте регионального правительства слова руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова.
Ранее сообщалось, что у сотрудника медучреждения выявили заражение COVID-19. В связи с этим психонаркологическое отделение закрыли на карантин.
17 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране ещё не пройден.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.