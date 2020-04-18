Захарова призвала дать оценку предвзятому отношению BBC к России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала дать оценку «холодной расчётливости» BBC в связи с тем, как телерадиовещательная корпорация освещает события в России.

«Читаю и смотрю ВВС. Это какой-то абсурд. Всё, тотально всё, что идёт о России, про Россию, из России, — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности», — написала Захарова в Facebook.

Как отметила дипломат, речь идёт о «тенденциозном», «предвзятом» и «ангажированном» подборе слов.

«Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении ВВС должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что британский регулятор любит штрафовать или угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации.

«Когда уже до ВВС доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчётливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа», — заключила Захарова, призвав сообщать больше новостей о самой Британии на ВВС.

«Не стесняйтесь, вам есть что показать», — сказала она.

В июле 2019 года Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.

Также в марте текущего года суд в Москве оштрафовал BBC World News на 10 тысяч рублей.

О претензиях к телеканалу в Роскомнадзоре сообщили в начале марта. Как отмечалось, нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий.