Суд в Москве оштрафовал BBC World News на 10 тысяч рублей
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- РИА Новости
Сообщается, что юридическому лицу ООО «Бритиш Телевижн» назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, Якушенко — 1 тыс. рублей.
Позднее мировой суд рассмотрит ещё два административных материала в их отношении — об отсутствии необходимой маркировки в повторах программ, содержащих информацию, которая может нанести вред здоровью и развитию детей (ч. 2 ст. 13.21 КоАП).
О претензиях к телеканалу в Роскомнадзоре сообщили в начале марта. Как отмечалось, нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий.