Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
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- РИА Новости
«В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушение требований «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, протоколы составлены по ч. 2 ст. 13.21 КоАП и переданы в суд.
Кроме того, выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» из-за сроков передачи обязательных экземпляров документов на госхранение в ВГТРК.
Судебное заседание запланировано на 12 марта.
В 2019 году были найдены нарушения у российского вещателя BBC World News — ООО «Бритиш телевижн».