Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
  • © Алекс Макнотон
  • РИА Новости

«В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушение требований «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, протоколы составлены по ч. 2 ст. 13.21 КоАП и переданы в суд.

Кроме того, выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» из-за сроков передачи обязательных экземпляров документов на госхранение в ВГТРК.

Судебное заседание запланировано на 12 марта.

В 2019 году были найдены нарушения у российского вещателя BBC World News — ООО «Бритиш телевижн». 

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